Mega-Sena 3026 acumula e prêmio vai a R$ 33 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
Escrito por Da Redação
Publicado em 02.07.2026, 12:00:00 Editado em 03.07.2026, 02:03:05
Foto: Reprodução
A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta quinta (02), o concurso 3026, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 14, 19, 42, 45, 48, 54.
Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 40 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 37.029,54.
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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 2517 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 970,00.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no sábado (04), é de R$ 33 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.
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Sorteios
Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.