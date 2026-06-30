Mega-Sena 3025 acumula e prêmio vai a R$ 27 milhões; veja os números

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Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.

A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta terça (30), o concurso 3025, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 07, 14, 16, 21, 33, 58.

Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 95 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 13.278,38.

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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 3679 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 565,18.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (02), é de R$ 27 milhões.

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.