Mega-Sena 3025 acumula e prêmio vai a R$ 27 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
Escrito por Da Redação
Publicado em 30.06.2026, 12:00:00 Editado em 30.06.2026, 23:45:09
Foto: Reprodução
A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta terça (30), o concurso 3025, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 07, 14, 16, 21, 33, 58.
Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 95 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 13.278,38.
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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 3679 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 565,18.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (02), é de R$ 27 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.
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Sorteios
Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.