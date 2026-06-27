Mega-Sena 3024 acumula e prêmio vai a R$ 23 milhões; veja os números

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Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.

A Mega-Sena realizou mais uma edição neste sábado (27), o concurso 3024, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 13, 39, 42, 44, 47, 49.

Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 38 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 32.595,94.

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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 2123 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 961,71.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (30), é de R$ 23 milhões.

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.