Mega-Sena 3023 acumula e prêmio vai a R$ 7 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
Escrito por Da Redação
Publicado em 25.06.2026, 12:00:00 Editado em 25.06.2026, 21:33:20
Foto: Reprodução
A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta quinta (25), o concurso 3023, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 22, 25, 30, 31, 39, 60.
Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 7 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 117.144,19.
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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 807 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.674,92.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no sábado (27), é de R$ 7 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.
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Sorteios
Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.