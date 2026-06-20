Mega-Sena 3021: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
Uma aposta levou o prêmio principal de R$ 39,43 milhões.
A Mega-Sena realizou mais uma edição neste sábado (20), o concurso 3021, e premiou apostadores com R$ 39,43 milhões para quem acertou 6 dezenas, que foram 16, 19, 22, 24, 46, 58.
Entre os que acertaram as 6 dezenas, 1 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 39,43 milhões.
Apostas premiadas com 6 dezenas:
Nova Iguacu/RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 65 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 30.910,50.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 3942 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 840,14.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (23), é de R$ 3,5 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.