Mega-Sena 3020 acumula e prêmio vai a R$ 42 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
Escrito por Da Redação
Publicado em 18.06.2026, 12:00:00 Editado em 18.06.2026, 21:32:08
Foto: Reprodução
A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta quinta (18), o concurso 3020, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 06, 09, 17, 27, 29, 45.
Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 59 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 26.657,14.
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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 4314 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 600,94.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no sábado (20), é de R$ 42 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.
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Sorteios
Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.