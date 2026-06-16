Mega-Sena 3019 acumula e prêmio vai a R$ 36 milhões; veja os números

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A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta terça (16), o concurso 3019, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 05, 31, 32, 48, 54, 56.

Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 24 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 56.950,91.

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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 1987 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.133,87.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (18), é de R$ 36 milhões.

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.