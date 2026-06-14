Mega-Sena 3018 acumula e prêmio vai a R$ 16 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
Escrito por Da Redação
Publicado em 14.06.2026, 12:00:00 Editado em 14.06.2026, 17:03:21
Foto: Reprodução
A Mega-Sena realizou mais uma edição neste domingo (14), o concurso 3018, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 05, 06, 17, 27, 57, 58.
Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 30 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 49.965,61.
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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 3082 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 801,69.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (16), é de R$ 16 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.
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Sorteios
Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.