Mega-Sena 3016 acumula e prêmio vai a R$ 8 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
Escrito por Da Redação
Publicado em 09.06.2026, 12:00:00 Editado em 09.06.2026, 21:31:46
Foto: Reprodução
A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta terça (09), o concurso 3016, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 11, 19, 33, 52, 55, 60.
Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 40 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 26.124,46.
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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 2566 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 671,27.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (11), é de R$ 8 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.
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Sorteios
Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.