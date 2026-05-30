Mega-Sena 3013 acumula e prêmio vai a R$ 16 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
Escrito por Da Redação
Publicado em 30.05.2026, 12:00:00 Editado em 30.05.2026, 21:31:41
Foto: Reprodução
A Mega-Sena realizou mais uma edição neste sábado (30), o concurso 3013, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 02, 14, 21, 22, 34, 44.
Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 46 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 33.161,69.
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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 2918 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 861,70.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (02), é de R$ 16 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.
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Sorteios
Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.