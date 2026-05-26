Mega-Sena 3011 acumula e prêmio vai a R$ 6 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
Escrito por Da Redação
Publicado em 26.05.2026, 12:00:00 Editado em 27.05.2026, 02:16:15
Foto: Reprodução
A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta terça (26), o concurso 3011, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 02, 05, 27, 36, 40, 60.
Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 16 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 54.125,58.
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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 1509 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 945,98.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (28), é de R$ 6 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.
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Sorteios
Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.