Mega-Sena 3011 acumula e prêmio vai a R$ 6 milhões; veja os números

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A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta terça (26), o concurso 3011, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 02, 05, 27, 36, 40, 60.

Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 16 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 54.125,58.

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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 1509 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 945,98.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (28), é de R$ 6 milhões.

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.