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Mega-Sena 3010: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores

2 apostas dividiram o prêmio principal, levando R$ 168,17 milhões cada.

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.05.2026, 12:00:00 Editado em 24.05.2026, 17:02:26
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Mega-Sena 3010: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
Autor Foto: Reprodução

A Mega-Sena realizou mais uma edição neste domingo (24), o concurso 3010, e premiou apostadores com R$ 168,17 milhões para quem acertou 6 dezenas, que foram 03, 30, 33, 35, 45, 47.

Entre os que acertaram as 6 dezenas, 2 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 168,17 milhões.

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Apostas premiadas com 6 dezenas:

Fortaleza/CE
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Rio de Janeiro/RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

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Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 590 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 13.890,02.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 37565 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 311,65.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (26), é de R$ 3,5 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.

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