Mega-Sena 3008 acumula e prêmio vai a R$ 65 milhões; veja os números

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A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta quinta (14), o concurso 3008, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 11, 12, 14, 20, 42, 44.

Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 50 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 43.872,17.

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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 3762 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 961,14.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no sábado (16), é de R$ 65 milhões.

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.