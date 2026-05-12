Mega-Sena 3007 acumula e prêmio vai a R$ 60 milhões; veja os números

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A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta terça (12), o concurso 3007, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 17, 19, 27, 32, 38, 44.

Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 89 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 23.778,68.

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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 5035 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 692,83.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (14), é de R$ 60 milhões.

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.