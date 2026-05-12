Mega-Sena 3007 acumula e prêmio vai a R$ 60 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
Escrito por Da Redação
Publicado em 12.05.2026, 12:00:00 Editado em 13.05.2026, 03:02:16
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Foto: Reprodução
A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta terça (12), o concurso 3007, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 17, 19, 27, 32, 38, 44.
Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 89 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 23.778,68.
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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 5035 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 692,83.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (14), é de R$ 60 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.
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Sorteios
Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.
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