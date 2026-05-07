Mega-Sena 3005 acumula e prêmio vai a R$ 45 milhões; veja os números

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta quinta (07), o concurso 3005, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 17, 23, 29, 30, 48, 50.

Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 25 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 70.003,53.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 2594 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.112,08.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no sábado (09), é de R$ 45 milhões.

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sorteios

Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.