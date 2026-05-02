Mega-Sena 3003 acumula e prêmio vai a R$ 8 milhões; veja os números

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A Mega-Sena realizou mais uma edição neste sábado (02), o concurso 3003, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 08, 24, 27, 37, 47, 55.

Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 17 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 61.173,63.

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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 1682 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.019,14.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (05), é de R$ 8 milhões.

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.