Mega-Sena 3003 acumula e prêmio vai a R$ 8 milhões; veja os números
Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio.
Escrito por Da Redação
Publicado em 02.05.2026, 12:00:00 Editado em 02.05.2026, 21:31:39
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Foto: Reprodução
A Mega-Sena realizou mais uma edição neste sábado (02), o concurso 3003, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 08, 24, 27, 37, 47, 55.
Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 17 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 61.173,63.
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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 1682 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.019,14.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (05), é de R$ 8 milhões.
Apostas
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.
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Sorteios
Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.
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