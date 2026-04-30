Mega-Sena 3002 premia jogadores do Paraná; confira de onde são os ganhadores

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A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta quinta (30), o concurso 3002, e premiou apostadores com R$ 127,02 milhões para quem acertou 6 dezenas, que foram 04, 27, 51, 52, 54, 58.

Entre os que acertaram as 6 dezenas, 1 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 127,02 milhões.

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Apostas premiadas com 6 dezenas:

Curitiba/PR

1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 113 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 34.683,44.

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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 6556 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 985,39.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no sábado (02), é de R$ 3,5 milhões.

Paraná

Confira as apostas premiadas com 6 dezenas no Paraná:

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Em Curitiba, na lotérica "[Nome da Lotérica]", um apostador escolheu "[X]" números, optou por [fazer/não fazer] a opção de "teimosinha" e apostou de forma [Simples/Bolão], com apenas [X] cota(s). A premiação para esta aposta foi de R$ 127,02 milhões.

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.