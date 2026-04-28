Mega-Sena 3001 acumula e prêmio vai a R$ 130 milhões; veja os números

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A Mega-Sena realizou mais uma edição nesta terça (28), o concurso 3001, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 6 dezenas, que foram 01, 13, 32, 36, 43, 60.

Já entre os apostadores que acertaram as 5 dezenas, foram 92 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 41.209,18.

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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 5877 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.063,34.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (30), é de R$ 130 milhões.

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados às terças, quintas e sábados.