Mega da Virada: O que o ganhador pode comprar com o prêmio?

O valor é o maior já registrado na Mega da Virada na história das Loterias Caixa

Um prêmio estimado em R$ 450 milhões será sorteado no dia 31 de dezembro de 2022, a partir das 20 horas. O valor é o maior já registrado na Mega da Virada na história das Loterias Caixa. O enorme montante, no entanto, traz um questionamento: "O que fazer com tanto dinheiro se eu ganhar?"

Alguns optam por pagar dívidas, outros querem guardar quase tudo. Viajar o mundo, trocar de carro, comprar mansões e cabeças de gado. As alternativas são inúmeras, dessa forma trazemos algumas dicas caso você seja o sortudo da vez.

Eric Zapparoli, é educador financeiro e especialista em investimentos. Segundo ele, com o valor total do prêmio é possível comprar nada menos que 68 carros da Ferrari, 27.272 iPhones, ou ainda 11,5 milhões de quilos de picanha.

Porém, para quem quiser ver os seus R$ 450 milhões "trabalhando", qualquer opção de investimento pode ser uma boa opção. O prêmio é capaz de gerar uma receita de cerca de R$ 2,2 milhões se aplicado de forma integral, conforme Zapparoli.

“Inicialmente, o valor deverá ser aplicado integralmente em algum investimento cuja liquidez seja diária até que o ganhador possa avaliar a melhor estratégia para o dinheiro. Uma vez que o prêmio da Mega Sena da Virada pode gerar mensalmente um rendimento bruto de mais de 2 milhões de reais, a recomendação é que se aplique totalmente ou, no mínimo, 90% do valor do prêmio”, destaca o especialista.

Ainda de acordo com Zapparoli, quanto mais poupar e investir, maiores serão os rendimentos mensais e a manutenção do capital. “Se o valor total for aplicado no Tesouro Selic com uma taxa de 13,75% ao ano, por exemplo, o rendimento bruto seria de pouco mais de 3,5 milhões por mês. Já em um perfil mais arrojado e aplicando o montante em Fundos Imobiliários com dividend yield de 1%, o rendimento mensal seria de 4,5 milhões de reais”, ressalta.





Fonte: Informações RicMais.

