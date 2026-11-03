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LOTERIAS

Mega da Virada abre apostas com estimativa de R$ 1 bilhão

Concurso especial terá sorteio em 1º de janeiro de 2027; jogos podem ser registrados nas lotéricas e pelos canais digitais da Caixa

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mega da Virada abre apostas com estimativa de R$ 1 bilhão
Autor Mega-Sena da Virada não acumula - Foto: © TOMAZ SILVA/AGÊNCIA BRASIL

A Mega da Virada 2026 começou a receber apostas nesta terça-feira (3), com prêmio estimado em R$ 1 bilhão. Os jogos poderão ser registrados até as 22h de 31 de dezembro, e o sorteio está previsto para as 11h de 1º de janeiro de 2027.

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A aposta simples custa R$ 6 e permite escolher seis números entre os 60 disponíveis. Também é possível marcar mais dezenas, com aumento no valor do jogo, ou utilizar a Surpresinha, em que a seleção é feita automaticamente pelo sistema.

Além das lotéricas, os jogos podem ser registrados pelo portal e pelo aplicativo Loterias Caixa. Clientes do banco também têm a opção de apostar pelo Internet Banking.

O concurso premia apostas com seis, cinco ou quatro acertos. Diferentemente dos sorteios regulares da Mega-Sena, a Mega da Virada não acumula.

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Se nenhuma aposta acertar as seis dezenas, o valor reservado ao prêmio principal será dividido entre os ganhadores da quina. Caso também não haja vencedores com cinco acertos, a quantia será destinada aos acertadores da quadra.

Na edição de 2025, seis apostas dividiram R$ 1,09 bilhão, com pagamento superior a R$ 181,8 milhões para cada uma. A previsão inicial daquele concurso era de R$ 850 milhões.

COMO APOSTAR PELA INTERNET

Para utilizar os canais digitais, é necessário ter pelo menos 18 anos, CPF válido e cadastro na plataforma. No aplicativo, o apostador também precisa estar no Brasil, condição verificada pela geolocalização do celular.

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Após fazer login no site ou no aplicativo Loterias Caixa, o usuário deve selecionar a Mega da Virada e preencher o volante virtual. Em seguida, precisa conferir os jogos no carrinho e concluir o pagamento, que pode ser feito com cartão de crédito ou Pix.

No portal, também há a possibilidade de adquirir cotas de bolões.

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