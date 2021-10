Da Redação

Médicos tiram um quilo de pregos do estômago de paciente

Algo fora do comum foi registrado por uma equipe médica do Hospital Universitário de Klaipeda, na Lituânia. Os profissionais de saúde se deparam com um paciente que estava com o estômago cheio de pregos e parafusos.

De acordo com um médico, ele passou a ingerir os objetos metálicos, alguns com até 10 centímetros, após largar o vício em bebidas alcóolicas.

O caso inusitado foi descoberto depois que o homem começou a sentir dores abdominais, um mês apôs largar o álcool. Ele foi levado ao hospital por uma ambulância e passou por um exame de radiografia, onde foram encontrados os objetos metálicos em seu estômago.

O paciente foi submetido a um procedimento cirúrgico, que durou cerca de três horas, e os médicos retiram mais de um quilo do material do órgão.

A cirurgia ocorreu com êxito e o homem se recupera na unidade hospitalar.