Médicos retiram 62 colheres do estômago de paciente em cirurgia

Médicos do vilarejo de Bopada, na Índia, tiveram que lidar com uma situação tão complciada quanto inusitada. Durante uma cirurgia de emergência, que durou mais de duas horas, eles retiraram 62 colheres do estômago de um homem de 32 anos, identificado como Vijay.

De acordo com o Zee News, o rapaz disse ao médico que vinha engolindo as colheres há cerca de um ano. Antes de passar por essa situação, Vijay já havia sido internado em uma clínica de reabilitação para tratar problemas com drogas.

O doutor Rakesh Khurana, que operou Vijay, disse que há uma semana tinha feito um raio-x do estômago do rapaz, onde aparecia algo metálico. Quando o médico o questionou, o jovem respondeu que ele foi feito para comer colheres.

Com informações, GMC Online.

