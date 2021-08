Da Redação

Médicos peritos do INSS devem paralisar nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (12) irá ocorrer uma assembleia virtual da Associação Nacional de Médicos Peritos (ANMP), responsáveis por fazer as perícias médicas do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), onde a categoria decidirá se entrarão em uma greve.

A entidade não é a favor da ampliação dos atendimentos para realização do pente-fino em benefícios por incapacidade a partir deste mês de agosto. Ainda segundo eles, não há condições sanitárias básicas e isto coloca em risco servidores e segurados do INSS, por conta da pandemia de Covid-19.

No Brasil, há 3,6 mil médicos peritos atualmente e, deste número, 3,2 mil são filiados à ANMP. Em setembro do ano passado, quando houve a determinação de retorno ao atendimento presencial nos postos do INSS, a entidade alegou que não havia condições para o retorno dos atendimentos, já a secretaria de Previdência garantia que ocorria o cumprimento das medidas sanitárias de combate ao novo coronavírus.