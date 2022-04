Da Redação

Médicos encontram peso de academia dentro de paciente

A história de um paciente de Manaus, de 54 anos, ganhou um relato de caso publicado na plataforma científica International Journal of Surgery Case Reports, no dia 6 de abril. As informações são do Metrópoles.

O homem procurou o serviço médico da capital do Amazonas relatando dores de estômago, náuseas e dificuldade de evacuação. Ele disse ainda que apresentava os sintomas há dois dias, mas não forneceu detalhes sobre o que poderia ter causado a condição.

Ao realizarem um exame de raio-X, os médicos localizaram um peso de dois quilos, de cerca de 20 centímetros de comprimento, como os que são usados em academias de ginástica para exercícios de braço, dentro do homem.

O objeto estava entre o reto e o intestino grosso do paciente, que, depois do exame, admitiu ter introduzido o peso de academia para obter satisfação sexual.

