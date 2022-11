Médicos cultivam nariz em braço de paciente que perdeu órgão

Da Redação

Cirurgiões criaram um nariz para uma mulher em seu próprio braço

Uma paciente na França teve um nariz cultivado em seu braço para se preparar para um transplante depois que perdeu parte do órgão enquanto realizava tratamento contra o câncer. O nariz foi "produzido" a partir de biomaterial impresso em 3D e pele retirada da têmpora da mulher. As informações são do UOL.

A paciente, moradora de Toulouse, perdeu parte do nariz após receber um tratamento contra um câncer na cavidade nasal no ano de 2013, usando radioterapia e quimioterapia. Ela passou anos vivendo sem o órgão, depois de uma tentativa fracassada de reconstruí-lo usando enxerto de retalho de pele e após apresentar dificuldade em usar próteses faciais.

O procedimento para fazer crescer um novo nariz usou biomaterial feito sob medida — usado no lugar da cartilagem — impresso em 3D em uma forma baseada em imagens de seu nariz antes do tratamento contra o câncer. A estrutura foi implantada no antebraço da paciente, onde um pedaço de pele retirada de sua têmpora foi cultivada sobre essa estrutura, para um período de vascularização e crescimento ao longo de dois meses.

Após esse período, o nariz pôde ser transplantado em uma microcirurgia, em que os vasos sanguíneos da pele do braço foram conectados aos vasos sanguíneos do rosto da paciente.

"Após 10 dias de hospitalização e três semanas de antibióticos, a paciente está muito bem", informaram os médicos em um comunicado encaminhado à imprensa.

A cirurgia foi coordenada pelas equipes de cirurgia de ouvido, nariz e garganta do Hospital Universitário de Toulouse e do Instituto Claudius Regaud, sendo realizada no Instituto de Câncer da Universidade de Toulouse-Oncopole.

O hospital escreveu em um comunicado: "Esse tipo de reconstrução nunca havia sido realizado em uma área tão frágil e pouco vascularizada e foi possível graças à colaboração das equipes médicas com uma empresa belga, fabricante de dispositivos médicos especializada em reconstrução óssea".

