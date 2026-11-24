Um médico ortopedista usou uma prancha de surfe para chegar até um carro tomado pela água e resgatar um idoso que estava preso no interior do veículo durante um alagamento em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, na tarde de segunda-feira, 23. Para retirar o homem, o médico precisou quebrar o vidro traseiro do automóvel com uma marreta. A vítima conseguiu deixar o local sem ferimentos.

O resgate ocorreu no bairro de Vila Oliveira. O homem utilizou uma prancha de surfe para atravessar o trecho alagado e chegar até o automóvel, que estava parcialmente submerso.

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O idoso estava no interior do veículo e não conseguia sair. Com uma marreta, o médico quebrou o vidro traseiro do carro para abrir uma passagem e permitir a retirada do motorista.

Depois que o vidro foi quebrado, o homem conseguiu deixar o automóvel. Ele utilizou a prancha como apoio para atravessar a área inundada ao lado do ortopedista. O resgate foi registrado em vídeo.

O episódio ocorreu durante o temporal que atingiu Mogi das Cruzes na tarde de segunda-feira. Segundo a Prefeitura, o grande volume de chuva concentrado em um curto intervalo provocou acúmulo de água em diferentes regiões e o transbordamento dos córregos dos Canudos, dos Corvos, do Gregório e Rio Negro, além do Ribeirão Ipiranga.

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De acordo com a administração municipal, equipes de diferentes secretarias foram mobilizadas para atender às ocorrências e orientar a população.