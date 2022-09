Médico registra ‘aparição da Morte’ minutos após cirurgia

Da Redação

Na imagem, ele mostra um pote com o útero removido, e ao fundo é possível ver a “aparição da Morte”

Um médico mexicano publicou no Tiktok uma imagem que se tornou viral. Depois de uma cirurgia de histerectomia (retirada do útero), ele registrou uma sombra misteriosa na sala de cirurgia.

A imagem que Jorge Bermejo Kawache Ortega mostrou no Tiktok parece mostrar a silhueta da “Morte”, ou um Ceifador. Na imagem, ele mostra um pote com o útero removido, e ao fundo é possível ver a “aparição da Morte”.

Ao fundo da sala cirúrgica, localizada na Clínica del Noroeste, em Hermosillo (México), o médico registrou uma aparição que, segundo as pessoas que assistiram ao vídeo, parece ser sobrenatural.

Reflexão sobre ‘aparição da Morte’

Nas redes sociais, Jorge, que é um médico cirurgião, fez uma reflexão sobre o registro, falando sobre as dificuldades da profissão

“Quer você acredite ou não no paranormal e num outro plano nos cercando, vou deixar você com algo para refletir: todos os cirurgiões, ao entrar em uma sala de cirurgia, lutam constantemente com a morte para restaurar a saúde das pessoas. Às vezes ganhamos, às vezes perdemos. Não importa o quão bom cirurgião você seja, a morte sempre faz parte do nosso trabalho e está sempre presente”, disse o médico, de acordo com o site Unilad.

“Um amigo meu em Hermosillo me enviou uma mensagem dizendo ‘confira esta foto bem rápido’. Quando abri, a primeira coisa que vi foi o frasco, contendo um útero após uma histerectomia abdominal de uma paciente de 50 anos. A operação correu muito bem, sem complicações, e o paciente recebeu alta no dia seguinte. O médico tirou a foto do órgão em formol para mostrar à família da paciente. E, claro, os parentes viram a silhueta escura atrás do frasco e ficaram tipo ‘Oh, meu Deus, que p… é essa?’ Eles ficaram muito assustados com isso”, completa.

“Quando meu amigo me enviou a foto, eu só queria compartilhar com meus seguidores. Ela se tornou viral muito rapidamente aqui no México, mas eu não esperava isso. No entanto, a paciente recebeu alta no dia seguinte e estava bem, então não sei, era apenas uma imagem estranha”, diz Jorge.

Mais experiências

Além disso, seguidores do médico na rede escreveram sobre o caso e relataram experiências “paranormais”:

“O mundo espiritual é mais real que este mundo, só que muitas pessoas subestimam a existência de Deus e de Satanás, que são mais reais do que pensam.”

“No dia em que a minha mãe faleceu, que descanse em paz, falei com ela pelo Zoom e havia uma sombra preta ao lado da sua cama. E naquela noite ela nos deixou.”

As informações são do GMC Online.

