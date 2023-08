Médico que sumiu após deixar plantão é achado morto com mãos amarradas

O médico que estava desaparecido há cerca de uma semana foi encontrado morto no interior de uma casa na manhã desta quinta-feira (3). O fato foi registrado em Dourados, Mato Grosso do Sul.

De acordo com as informações das autoridades, Gabriel Paschoal Rossi, de 29 anos, estava em cima de uma cama com os pés e mãos amarradas.

A família do jovem não teve mais notícias dele desde o dia 26 de julho, logo após o profissional de saúde deixar o plantão no Hospital da Cassems. Os parentes procuraram a polícia e efetuaram um boletim de ocorrência.

A casa onde o corpo foi encontrado não era da vítima. A residência era locada para aluguéis por demanda.

O corpo foi localizado após uma mulher acionar a polícia por conta de um carro que estava parado na frente do portão de uma casa havia uma semana. A moradora viu um jaleco dentro do veículo e, desconfiada, se aproximou de uma janela da residência. A mulher não viu a vítima, mas notou moscas no local e cheiro forte.

Assim que as autoridades entraram no imóvel, encontraram o corpo de Gabriel em decomposição, apontando que a morte ocorreu há dias. O médico estava vestido com a roupa que usou no plantão e tinha ferimentos na cabeça.

De acordo com a polícia, a casa em que o médico foi encontrado é alugada por diária.

O caso é investigado.

Com informações do G1.

