Médico que estava desaparecido é achado morto dentro de túmulo violado

Funcionários do cemitério localizaram o corpo após perceberem que a tampa de uma sepultura estava quebrada

O médico residente Lucas Macedo Martins, 32 anos, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (24) dentro de um túmulo violado no Cemitério Santo Antônio, em Porto Velho (RO). Ele estava desaparecido desde a última terça-feira (21). Funcionários do cemitério localizaram o corpo após perceberem que a tampa de uma sepultura estava quebrada. A vítima foi encontrada seminua, com o rosto desfigurado e sinais de extrema violência.

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A Polícia Civil investiga o caso como homicídio, com linhas de apuração que incluem latrocínio (roubo seguido de morte). A principal hipótese, segundo o portal g1, é que Lucas estivesse no cemitério com outra pessoa, com quem teria mantido relações íntimas antes do crime. Uma discussão entre os dois teria sido seguida de agressão.

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No local, os peritos recolheram pedaços de tijolo com manchas de sangue e fios de cabelo. O médico apresentava lesão no lado esquerdo do crânio, afundamento na região do rosto e ferimento grave no olho direito. A perícia indicou que os golpes foram desferidos com pedras.

Lucas Macedo Martins era médico residente da terapia intensiva na clínica médica do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, em Porto Velho, onde trabalhava desde março deste ano. Ele era formado pela Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) e estava em Rondônia para concluir a residência.

O veículo de Lucas, um Volkswagen Virtus cinza, não foi localizado. Segundo a polícia, o carro teria sido levado para a Bolívia após o crime. Imagens de câmeras de monitoramento registraram o automóvel trafegando pela BR-364 em direção a Guajará-Mirim, cidade na fronteira com a Bolívia. O veículo foi visto nas proximidades do cemitério na quarta-feira (22), um dia após o desaparecimento.

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A Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Contra a Vida (DHPP) conduz as investigações. A polícia trabalha para identificar o autor do homicídio, localizar o veículo roubado e esclarecer a dinâmica do crime.

Nos dias que antecederam o sumiço, Lucas gravou um vídeo que foi compartilhado com amigos próximos. No registro, ele aparece emocionado e chorando enquanto relata supostas situações de homofobia que estaria vivendo dentro do próprio núcleo familiar. Não há, até o momento, indicação oficial de que o conteúdo do vídeo esteja relacionado à motivação do crime.

Familiares divulgaram um banner nas redes sociais com informações sobre o desaparecimento. O caso continua sendo investigado.