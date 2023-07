Médico que abusou de ginastas é esfaqueado por outro detento na prisão

Larry Nassar, o ex-médico da seleção de ginástica dos Estados Unidos, foi esfaqueado várias vezes por um outro detento em uma prisão federal na Flórida, neste domingo (9). A situação teria acontecido durante uma discussão.

continua após publicidade

O presidente do sindicato local de agentes penitenciários, contou à CNN que Nassar foi esfaqueado um total de 10 vezes: duas vezes no pescoço, duas vezes nas costas e seis vezes no peito. De acordo com informações, o estado de saúde dele é estável nesta segunda-feira (10).

- LEIA MAIS: Família tranca mulher em banheiro para marido não matá-la; entenda

continua após publicidade

Nassar foi condenado em 2018 a 175 anos de prisão por abusar sexualmente de jovens ginastas que foram confiadas aos seus cuidados. Ele admitiu que violentou diversas atletas ao longo de mais de 20 anos e se declarou culpado por possuir pornografia infantil.

Mais de 100 mulheres, incluindo a medalhista de ouro olímpica Simone Biles, entraram na Justiça coletivamente contra ele. De acordo com as vítimas, elas relataram a adultos sobre o que estava acontecendo, incluindo treinadores, mas que os crimes nunca foram notificados às autoridades.

*Com informações CNN e g1.

Siga o TNOnline no Google News