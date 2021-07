Da Redação

Médico morre eletrocutado em sessão de fotos de casamento

Nesta quinta-feira (29), um acidente fatal aconteceu durante uma sessão de fotos, em uma zona de Cariri do Tocantins. O médico Denis Ricardo Faria Gurgel, de 31 anos, levou um choque durante a sessão de fotos com a noiva na beira de uma represa.

O casal estava fazendo uma sessão de fotos com varas de pesca e, ao arremessar, o anzol de Denis ficou preso em um fio de energia. Ao tentar tirar o anzol, ele acabou colocando as mãos no fio, momento em que foi eletrocutado.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, porém, quando chegaram no local, a vítima já estava em óbito.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fio que provocou o choque estava sem camada de proteção em alguns pontos.

O casamento do casal aconteceria nesta sexta-feira (30).