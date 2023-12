Médico morre após ser espancado e carbonizado dentro de casa

Agentes do 132ª Distrito Policial, de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, investigam a morte de um médico. Conforme as informações da corporação, o profissional de saúde foi morto espancado e carbonizado nessa terça-feira (19).

O corpo da vítima, identificada como Ângelo Castro Cordeio Lima, foi encontrado na residência em que vivia no Pontal do Atalaia, na região dos Lagos do Rio. Ângelo atuava como médico neurologista.

De acordo com as autoridades, um homem foi encontrado com duas armas no imóvel do médico. O suspeito entrou em confronto com a polícia e foi atingido por disparo de arma de fogo. Devido ao ferimento, precisou ser encaminhado para o Hospital Geral de Arraial do Cabo.

O suspeito foi autuado em flagrante por homicídio. Ele segue internado sob custódia.



A polícia aguarda a alta hospitalar do sujeito para apurar qual foi a motivação do crime e mais detalhes sobre o ocorrido.

