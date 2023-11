Médico fisiculturista morre após ter hemorragia no fígado

O médico fisiculturista Rodolfo Duarte morreu no último domingo (19), em São Paulo, aos 33 anos. As informações são do portal Metrópoles.

Até o momento não há informações sobre a causa exata da morte do influenciador digital, mas, de acordo com as informações do site de notícias, o fisiculturista se recuperava de uma hemorragia no fígado.

A morte foi anunciada pela noiva de Rodolfo, a também fisiculturista Caroline Sanches, em publicação nas redes sociais. Eles trabalhavam juntos em uma clínica no bairro de Moema, em São Paulo, onde atuavam no acompanhamento de atletas e de outros fisiculturistas.

Amigos, companheiros do esporte e clientes publicaram mensagens de apoio a Caroline. "Além de um médico, perdi um amigo", diz uma delas.

