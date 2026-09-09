Médico escala prédio, invade apartamento de ex pela janela e é preso no interior de SP

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher e violência doméstica. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

O médico Diogo Pereira Borges, de 33 anos, escalou seis andares do edifício da ex-namorada, uma estudante de medicina de 24 anos, no bairro Vila Universitária, em Bauru, no interior de São Paulo, e invadiu o imóvel pela janela enquanto ela dormia.

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Segundo a Secretaria da Segurança Pública, ele estava armado e foi preso em flagrante por violação de domicílio na manhã de terça-feira, 8. O Estadão não localizou a defesa do acusado. O espaço segue aberto. Borges passou por audiência de custódia nesta quarta-feira, 9, e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Ainda de acordo com a polícia, o médico teria pulado o muro do condomínio e escalado pela área de serviço, onde são instaladas as condensadoras de ar-condicionado.

Policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica com disparo de arma de fogo em um apartamento. No local, encontraram Diogo ferido ao lado da ex-namorada.

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"Ele teria invadido o imóvel e disparado contra si mesmo após uma discussão", disse a SSP em nota.

A arma, que teria sido arremessada pela janela, foi localizada e apreendida pelos policiais, informou a SSP-SP.

Diogo foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Pronto-Socorro Central, onde permaneceu internado sob escolta.

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A SSP-SP informou que a perícia foi acionada, e o caso registrado como violação de domicílio, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tentativa de suicídio na Delegacia de Defesa da Mulher de Bauru.