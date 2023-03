Médico é preso suspeito de dopar e violentar mulher sexualmente

Da Redação

Médico pediatra foi preso em sua casa, na Zona Oeste

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um médico pediatra de 44 anos suspeito de dopar sua namorada que foi agredida e estuprada. O homem foi detido neste sábado (25) em sua casa, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.

Segundo a delegada que investiga o caso, o mandado de prisão preventiva foi expedido pelo 7º Juizado de Violência Doméstica da Barra da Tijuca, após denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ). Ele vai responder por violência doméstica, nas modalidades de violência sexual, psicológica e física.

Durante as investigações, verificou-se que o médico usou ansiolíticos para a vítima não resistir as suas investidas sexuais", disse Ferreira Pinto.

De acordo com a Polícia Civil, o pediatra tem cinco anotações por agressão a mulher. No site do Conselho Regional de Medicina do Rio (Cremerj), o registro do profissional — que é clínico e pediatra — está ativo.

