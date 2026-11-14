Médico é preso na Grande SP por suspeita de assediar sexualmente paciente durante consulta

*Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Um médico cardiologista de 64 anos foi preso na última quinta-feira, 12, em Diadema, na região metropolitana de São Paulo, suspeito de assediar sexualmente de uma paciente durante uma consulta em uma unidade de saúde do município.

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A vítima, uma mulher de 56 anos, gravou parte do atendimento e apresentou o material à Polícia Civil. Às autoridades, ela contou que o cardiologista praticou os atos sexuais sem o seu consentimento, sob a justificativa de estar fazendo uma avaliação clínica.

Ainda de acordo com a vítima, ela teria sofrido outros assédios por parte do mesmo profissional em consultas anteriores. O nome do suspeito não foi informado e, por isso, não foi possível localizar sua defesa.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado, policiais foram até a unidade de saúde, localizaram o médico e o levaram à delegacia. Três aparelhos celulares também foram apreendidos. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Diadema.

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Médico afastado

O profissional trabalha em uma empresa terceirizada que presta serviços para a Prefeitura de Diadema. Em nota, a administração municipal disse estar indignada com a "denúncia de assédio sexual" envolvendo o cardiologista e informou que o profissional foi afastado das funções.

"A prefeitura adotou as providências administrativas cabíveis e está à disposição das autoridades para contribuir, se necessário, com os esclarecimentos", informou a gestão municipal.

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A prefeitura também manifestou solidariedade à vítima e disse não tolerar "qualquer tipo de violência, constrangimento ou abuso praticado contra usuários dos serviços públicos".

"(A administração municipal) reafirma seu compromisso com a defesa dos direitos das mulheres, com a segurança de todos os usuários da rede municipal e com a valorização dos profissionais que honram, diariamente, o serviço público de Diadema", concluiu.