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TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Médico é esfaqueado por ex-companheiro de enfermeira em hospital em Balneário Camboriú

Profissional foi atingido enquanto conversava com a colega de trabalho na tarde de terça-feira (1º), em Santa Catarina

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Médico é esfaqueado por ex-companheiro de enfermeira em hospital em Balneário Camboriú
Autor Crime ocorreu no estacionamento do Hospital Ruth Cardoso - Foto: Prefeitura de BC/Divulgação

Um médico foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde de terça-feira (1º), no estacionamento do Hospital Ruth Cardoso (HRRC), em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina. O profissional de saúde foi atacado com três golpes de canivete, que o atingiram no pescoço e no tórax, desferidos pelo ex-companheiro de uma enfermeira com quem a vítima conversava no momento do crime. Apesar da gravidade dos ferimentos, o médico recebeu atendimento médico imediato e apresenta estado de saúde estável.

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Durante o ataque, registrado por volta das 17h, a enfermeira tentou intervir para defender o colega e acabou sofrendo uma lesão no joelho esquerdo. Aos policiais militares que atenderam a ocorrência, ela confirmou a identidade do agressor e relatou que, apesar do término do relacionamento, os dois ainda dividiam a mesma residência no município vizinho de Camboriú. Questionada pela guarnição sobre o que teria motivado o ataque e outras circunstâncias prévias, a mulher preferiu não repassar maiores detalhes.

Logo após desferir os golpes contra o médico, o autor do crime fugiu do local. As autoridades de segurança iniciaram as buscas pela região e conseguiram localizar a motocicleta utilizada na fuga na cidade de Itapema, que também fica no Litoral Norte. O veículo apresentava marcas de sangue. A Polícia Militar registrou oficialmente a ocorrência como tentativa de homicídio e o caso segue sob investigação.

Segundo o Hospital Regional Ruth Cardoso, "trabalhadores que atuavam na obra de revitalização do HRRC perceberam a movimentação e socorreram a vítima, que foi encaminhada imediatamente para atendimento na unidade, onde recebeu os cuidados necessários e passa bem".

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As informações são do G1.

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AGRESSÃO Balneário Camboriú hospital médico segurança pública tentativa de homicídio
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