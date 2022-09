Médico é agredido com capacete após negar atestado de 3 dias; entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Médico Diego Ferreira Santana, agredido em hospital de Aragoiânia, em Goiás

O médico Diego Ferreira Santana, de 30 anos, foi agredido pelo pai de um paciente após se negar a fornecer um atestado de três dias. A denúncia da agressão foi feita na tarde deste domingo (18), na cidade de Aragoiânia, Região Metropolitana da capital de Goiás.

continua após publicidade .

O profissional de saúde recebeu golpes de capacete, ficou com um osso do rosto quebrado e um corte na região atingida. Após o ataque, o suspeito ainda teria voltado de moto e rondado o hospital. “Ele me deu um golpe com o capacete e eu caí no chão. Eu tive um lapso de consciência e ele veio para cima dando outros golpes. Eu me defendi, mas fiquei atordoado no momento”, disse o médico.

LEIA MAIS: Surfista à deriva por 4h em mar revolto é resgatado de helicóptero

continua após publicidade .

Conforme o relato da vítima, o paciente, que possui 17 anos, teve uma lesão no joelho e chegou à unidade de saúde com dor. Ele foi medicado e o profissional deu um atestado de apenas um dia. O pai do adolescente solicitou que o afastamento fosse de três dias, mas Diego informou que não seria possível.

“O paciente saiu sem dor, andando, estava apto para trabalhar no dia seguinte. O pai começou a xingar a todos e eu fui conversar com ele. Nesse momento, ele me deu o golpe com o capacete”, contou. Diego Ferreira registrou o caso na delegacia.

Conforme informações, as agressões só pararam quando outros pacientes e funcionários seguraram o homem, que foi embora. No entanto, momentos depois, o agressor retornou em uma moto, usando uma blusa de frio. "Acredito que ele pudesse estar armado e ficou rondando o hospital”, relatou o médico.

continua após publicidade .

O profissional trabalha na unidade há dois anos e essa foi a primeira vez em sua carreira que sofreu uma agressão. Agora, Diego tem receio de continuar os atendimentos no hospital. “Meu próximo plantão lá é em duas semanas, mas estou pensando em passar esse plantão”, afirmou.





Posicionamento público

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) repudiou a agressão ao médico e se solidarizou com o profissional. Por meio de uma nota, a Cremego “cobra dos gestores mais segurança na unidade de saúde, pois a falta dela coloca em risco a integridade dos profissionais médicos e ameaça a assistência à população”.

continua após publicidade .





Fonte: Informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News