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Médico de 30 anos é encontrado morto em depósito de esterco de fazenda em SC

Escrito por Ana Magalhães (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um médico, de 30 anos, foi encontrado morto nessa segunda-feira, 9, dentro de um depósito de esterco em Xanxerê, no interior de Santa Catarina. José Augusto Nogueira Ribas estava desaparecido desde a madrugada de segunda. A Polícia Civil investiga o caso.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para localizar um homem que havia desaparecido em uma propriedade rural na localidade de Linha Passo Trancado. Não há informações sobre o que o médico fazia no local.

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Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), durante as buscas, foram encontrados indícios de que José Augusto teria caído em um depósito de esterco da propriedade.

Ainda de acordo com a corporação, após o esvaziamento do depósito, o corpo foi localizado.

A PMSC informou que não havia sinais externos de violência nem indícios imediatos de ação criminosa. Segundo a Polícia Civil, uma das hipóteses investigadas é a de que a morte tenha sido acidental. O carro de José Augusto, um Chevrolet Cruze, estava nas proximidades da propriedade rural.

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"A determinação da causa e das circunstâncias da morte, dependem da conclusão dos exames periciais realizados pela Polícia Científica", disse a PC, em nota.

Hospital lamenta morte de médico

O médico trabalhava no Hospital Regional do Oeste desde janeiro de 2025. Em nota, a Secretaria do Estado de Saúde de Santa Catarina (SES-SC) e a Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira, que administra a unidade, lamentaram a morte de João Augusto. Além disso, afirmaram que ele era um "excelente profissional" e "querido colega".

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"Nesse momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e colegas, desejando força e conforto a todos", escreveram, em nota.

O Hospital Regional São Paulo (HRSP), onde o médico já trabalhou, também se manifestou.

"Neste momento de tristeza, o HRSP expressa profundas condolências aos familiares, amigos e colegas de profissão, desejando força e conforto para enfrentar este momento de dor", disse.

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CORPO Depósito esterco Fazenda médico SC
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