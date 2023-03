Médico de 29 anos é morto a facadas após ser roubado em apartamento

Da Redação

Um médico, de 29 anos, foi vítima de um latrocínio (roubo seguido de morte) na manhã desse domingo (26). As autoridades informaram que o suspeito do crime foi preso durante a tarde. O caso foi registrado em Montanha, no Espírito Santo.

A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada por amigos e colegas do profissional de saúde, identificado como Aloísio Vieira Silva. Eles acharam estranho o médico estar atrasado para o serviço e, então, decidiram ir à residência dele para ver se havia acontecido algo.

Assim que chegaram no local, encontraram Aloísio caído com sangramento no rosto. O jovem não apresentava sinais vitais.

A Polícia Civil (PC) apurou que o médico foi roubado e morto a facadas. O responsável pelo crime levou os pertences pessoais de Aloísio, além de um veículo.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil conseguiram prender o autor do latrocínio momentos depois do crime. As forças de segurança encontraram com ele os itens que foram levados do apartamento do médico.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e liberado para os familiares.

Com informações do G1.

