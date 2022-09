Médico corre 3 km para sair de engarrafamento e fazer cirurgia

A atitude tomada por um médico indiano viralizou nas redes sociais. O profissional de saúde ficou preso em um engarrafamento, então, deixou seu veículo e correu por aproximadamente 3 km para chegar ao hospital a tempo de realizar uma cirurgia. O caso foi registrado no dia 30 de agosto em Bangalore, na Índia.

De acordo com a imprensa local, Govind Nandakumar, cirurgião gastroenterologista do Hospital Manipal em Sarjapur, ficou preso no trânsito. Sem pensar duas vezes, ele abriu a porta do automóvel e começou a correr.

"Quando verifiquei no Google, ele mostrou 45 minutos para cobrir o último trecho, que de outra forma leva de 5 a 10 minutos. (...) Naquele dia tive que fazer uma cirurgia de laparoscopia e tive que começar na hora, pois era importante para o paciente e outros que aguardavam tratamento. Deixei meu carro com meu motorista e corri cerca de três quilômetros até o hospital", disse o médico em um vídeo compartilhado na internet.

Veja:

#Appreciate The Humanity Doctor Govind Nandakumar, who was stuck in #Bengaluru city traffic, leaved his car on the road and ran nearly 3 kilometers to the hospital to perform a surgery which was scheduled!... #Going viral@VisitBengaluru_ #NammaBengaluru pic.twitter.com/FqZg5lAvPk