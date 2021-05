Médico brasileiro assedia vendedora no Egito e é preso

Continua após publicidade

Victor Sorrentino, médico e influencer foi preso neste domingo (30), no Luxor, Egito, acusado pelas autoridades egípcias de assediar uma vendedora mulçumana.

O Ministério do Interior egípcio disse, em comunicado, que conseguiu "capturar um estrangeiro que assediou uma garota depois que ele publicou um videoclipe contendo o assédio em um site de rede social na Internet".

O órgão acrescentou que os serviços de segurança conseguiram "identificar a vítima e o autor do incidente, tomar medidas judiciais contra ele e submeter à acusação competente".

O caso ganhou repercussão quando a iniciativa "Fala UP", voltada para as questões feministas no Egito, deu detalhes do ocorrido. O brasileiro postou em sua conta no Instagram um vídeo em que conversa com uma vendedora em um bazar turístico e aproveita que ela não fala português para assediá-la verbalmente. Uma hashtag que pode ser traduzida como #ResponsabilizemOAssediadorBrasileiro ficou entre os termos mais comentados no Twitter do país.

O médico excluiu o vídeo e publicou outro, em que pede desculpas e diz que foi uma "brincadeira". No momento, a conta dele na rede social está trancada.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro disse que já foi informado sobre o caso e que as autoridades brasileiras no Egito "estão prestando assistência consular cabível ao cidadão".

Com informações: CNN