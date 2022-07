Médico anestesista é preso em flagrante por estupro de grávida durante parto

Rayanderson Guerra (via Agência Estado)

Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti, na região metropolitana do Rio de Janeiro, prenderam na madrugada desta segunda-feira, 11, o médico Giovanni Quintella Bezerra, autuado em flagrante por estupro de uma grávida em trabalho de parto no Hospital da Mulher, em Vilas dos Teles.

O anestesista foi filmado por enfermeiras da unidade hospitalar enquanto abusava de uma paciente dopada que passava por uma cesárea. Desconfiadas do comportamento do médico, as funcionárias esconderam um celular na sala de parto e flagraram o abuso.

As imagens mostram o anestesista ao lado da paciente, que está dopada. Enquanto a equipe cirúrgica se prepara para começar a cesariana, Quintella tira o pênis da calça e o coloca na boca da grávida.

A gravação foi feita na noite deste domingo, 10. A investigação foi conduzida pela delegada Bárbara Lomba, titular da Deam de São João de Meriti.

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) abriu um processo administrativo para expulsar o anestesista. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável, com pena que varia de 8 a 15 anos de reclusão.

Em nota, a Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de Saúde, responsáveis pelo Hospital da Mulher de Vilar dos Teles, dizem que será aberta uma sindicância interna para tomar as medidas cabíveis contra o médico.

"A equipe do Hospital da Mulher está prestando todo apoio à vítima e à sua família. Esse comportamento, além de merecer nosso repúdio, constitui-se em crime, que deve ser punido de acordo com a legislação em vigor", dizem.