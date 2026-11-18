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Qual é o curso universitário com a maior proporção de alunos brancos no País? É a formação em Medicina, de acordo com o estudo "Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil", divulgado nesta quarta-feira, 18, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já a Pedagogia reúne mais estudantes pretos e pardos, aponta a pesquisa.

A terceira edição do estudo investiga apenas os cursos na modalidade presencial. O levantamento se baseia em informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e do Censo do Ensino Superior 2024.

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A pesquisa reúne os dez cursos com maior quantidade de matrículas para determinar a representação por cor e raça:

- seis em cada dez (61,2%) matriculados em Medicina são brancos. Além disso são 23,2% pardos, 3,1% pretos, 1,6% amarelos e 0,4% indígenas. Já 10,5% preferiram não declarar;

- cursos de Veterinária (56,2%), Odontologia (52,5%), Computação (51,2%) e (50,7%) têm mais da metade dos matriculados brancos.

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Apenas dois dos dez cursos possuem maior quantidade de alunos autodeclarados pretos ou pardos na comparação com a presença de alunos brancos:

- Pedagogia: 51,9% são pretos ou pardos, enquanto 36% se declaram brancos;

- Enfermagem: 43,3% são pretos ou pardos, enquanto 40,3% se declaram brancos.

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"Entre os matriculados nos cursos de graduação presencial com a maior quantidade de matrículas, as pessoas pretas e pardas estavam mais sobrerrepresentadas em Pedagogia, área tradicionalmente associada a ocupações com menores rendimentos (professores), e mais subrepresentadas na área da Medicina, carreira que costuma proporcionar maiores remunerações", diz trecho da apresentação do IBGE.

O estudo aponta diminuição entre o número de docentes brancos e negros nos últimos anos. Em relação aos docentes em exercício no ensino superior:

- em 2010, havia 4,11 docentes brancos para cada docente preto ou pardo;

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- em 2024, eram 2,7 docentes brancos para cada docente preto ou pardo.

Aumenta a distância entre brancos e negros

Mesmo com a consolidação da política de cotas raciais nas universidades - a reserva de vagas para estudantes negros (pretos e pardos) e indígenas deixou de ser uma iniciativa isolada para se tornar uma política pública -, a distância entre brancos e negros com ensino superior completo aumentou no país em uma década em termos proporcionais.

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Ainda de acordo com o estudo, a diferença que era de 12 pontos percentuais em 2016 passou para 14,6 em 2025. Mesmo assim, os três segmentos raciais da sociedade avançaram em dez anos:

- em 2016, 19% da população branca tinha ensino superior. No ano passado, eram 26,3%, o que significa crescimento de 7,3 pontos;

- entre os pretos, a variação foi de 7% para 11,7%, um aumento de 4,7 pontos;

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- já entre pardos, o avanço foi de 7,1% para 12,2%, subida de 5,1 pontos no período.

Diferenças de ingresso no ensino superior

A conclusão do ensino médio não se traduz nas mesmas taxas de ingresso no ensino superior quando são analisados os recortes de cor e raça, de acordo com o IBGE.

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Em 2025, entre as pessoas brancas com ensino médio completo, mais da metade cursava, havia cursado ou concluído o ensino superior (55,5%). Entre as pessoas pretas e as pessoas pardas, eram 35,7% e 37,1%.