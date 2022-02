Da Redação

Médica faz alerta sobre uso de chá emagrecedor; entenda

Por meio de uma plataforma social, uma médica gastroenterologista do Hospital das Clínicas de São Paulo fez um alerta sobre o uso de chás emagrecedores após uma paciente ser internada na unidade de saúde para transplante de fígado.

continua após publicidade .

A profissional de saúde, identificada como Liliana Ducatti Lopes, realiza cirurgias no aparelho digestivo e também faz transplantes de fígado e outros órgãos. Segundo Liliana, a paciente precisou ir para o Hospital das Clínicas por conta de uma hepatite fulminante, ocasionada pelo uso de um chá emagrecedor de 50 ervas, incluindo chá verde, carqueja e mata verde.

Devido ao problema que a mulher enfrenta, é necessário agora um doador de fígado para que o transplante seja feito.

continua após publicidade .

A médica fez o alerta em seu Instagram. Veja:

No registro, a gastroenterologista diz que na literatura médica há casos semelhantes ao da mulher internada no hospital, que não tinha nenhum problema de saúde prévio, desenvolveu uma falência aguda do fígado gravíssima e precisa "transplantar urgente".