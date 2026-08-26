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Médica, engenheiro e filho são encontrados mortos dentro de apartamento no Paraná

Escrito por Leonardo Siqueira (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O engenheiro Marcos Alberto Furuyama, a médica Claudia Hitomi Shimada Furuyama e o filho do casal, o estudante de engenharia Rafael Furuyama, foram encontrados mortos na tarde de terça-feira, 25, dentro do apartamento onde moravam, no bairro Água Verde, em Curitiba (PR), informou a Polícia Civil.

Rafael, de 23 anos, cursava o 8º período de Engenharia Mecatrônica no Campus Curitiba da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). A instituição lamentou o ocorrido (veja a nota na íntegra ao fim da reportagem).

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Um representante do condomínio onde morava a família acionou a polícia após encontrar os corpos. Ele teria chamado um chaveiro para entrar no imóvel, que estava trancado por dentro, depois que estranhou o sumiço das vítimas.

De acordo com o delegado Ivo Viana, responsável pela investigação, os três corpos tinham vestígios de perfuração e a polícia aguarda o resultado da perícia do sangue encontrado em duas armas brancas e nas roupas das vítimas para esclarecer a dinâmica do crime.

Segundo o delegado, a polícia trabalha com a hipótese de que a violência teria ocorrido em um dos quartos, onde foram encontrados os corpos de Claudia e Rafael. "Não havia sinais de luta, objetos quebrados, indícios de desorganização ou vestígios de sangue nos demais cômodos", afirmou o delegado em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 26.

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Ainda de acordo com o delegado, uma amiga de Claudia teria mantido contato com ela por mensagens de celular no domingo, 23. No relato dado a polícia, a amiga foi até o condomínio para entregar uma encomenda, mas não chegou a subir ao apartamento. Vizinhos também não relataram ter percebido movimentações ou situações anormais nos últimos dias.

A investigação tenta confirmar se houve conflito entre os três integrantes da família ou se uma quarta pessoa entrou no imóvel. Em coletiva, o delegado afirmou que o apartamento havia sido levado a leilão, e um oficial de Justiça teria ido ao condomínio intimar a família.

Nota da UTFPR na íntegra

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A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) lamenta profundamente o falecimento do estudante Rafael Furuyama, de 23 anos, encontrado morto nesta terça-feira (25), juntamente com seus pais, no imóvel onde residiam, em Curitiba (PR). Rafael cursava o 8º período de Engenharia Mecatrônica no Campus Curitiba. Neste momento de profunda dor e consternação, a UTFPR se solidariza com familiares, amigos, colegas e professores de Rafael Furuyama. Reitoria e Direção-Geral do Campus Curitiba da UTFPR

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