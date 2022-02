Da Redação

Médica encontrada morta em banheiro de hospital infartou

No dia 24 de janeiro, uma médica, de 30 anos, identificada como Ana Carolina Borges Gorga, foi encontrada morta dentro do banheiro de um pronto-socorro, em Cubatão, São Paulo.

Uma investigação foi feita pela Polícia Civil (PC) e, de acordo com o laudo necroscópico, a profissional de saúde morreu por conta de um infarto agudo do miocárdio.

O corpo de Ana Carolina foi encontrado durante o plantão da profissional no Pronto-Socorro Central de Cubatão. Funcionários do local a encontraram e acionaram as autoridades.

Equipes da Polícia Civil foram para o local e registraram o caso como morte suspeita, devido à falta de informações sobre o que levou a profissional a perder a vida.

O corpo dela foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Praia Grande, onde passou por exames. Conforme informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) nesta quarta-feira (2), o laudo necroscópico ficou pronto e apontou um infarto agudo do miocárdio como causa da morte da médica.

O laudo, no entanto, ainda não foi suficiente para a Polícia Civil encerrar o caso. Segundo a corporação, as investigações continuam pelo 3º DP de Cubatão.

Fonte: G1.