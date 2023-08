Médica encontrada em mala: namorado teria confessado crime à polícia

Siga o TNOnline no Google News

O namorado da médica Thallita Fernandes, 28 anos, que foi encontrada morta dentro de uma mala, teria confessado a autoria do crime à Polícia Civil. A informação foi confirmada pelo delegado Alceu Lima de Oliveira, que investiga o caso. A confissão de Davi Izaque Martins Silva teria ocorrido no momento de sua prisão, no início da noite de sábado (19). Segundo a polícia, ele é o principal suspeito de assassinar Thallita.

"Segundo os policiais militares do 9º BAEP, ele já confessou informalmente no local [da prisão], então a gente pretende ouvi-lo”, disse o delegado, em entrevista à TV Bandeirantes.

O suspeito ainda teria declarado à Polícia Militar que não se lembrar em detalhes do que aconteceu, mas se recorda de brigar com a namorada. Imagens de câmeras de segurança teriam gravado Davi deixando o prédio minutos depois do crime.

ASSASSINATO

O corpo da médica foi encontrado dentro de uma mala no prédio em que ela morava, em São José do Rio Preto, no interior paulista, na tarde de sexta-feira (18).

Thalitta, que antes morava em Guaratinguetá, também no interior, havia se mudado para a cidade a fim de cursar a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). Ela formou-se em novembro de 2021.

“Hoje, concretizo meu sonho de infância”, comemorou a jovem, na ocasião. “Foram quatro anos de cursinho, seis de faculdade e, se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo.”

As informações são do Metrópoles.

