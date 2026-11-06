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RIO DE JANEIRO

Médica é denunciada à Justiça após morte de paciente em lipoescultura

MPRJ determinou suspensão imediata do exercício da medicina

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou à Justiça a médica Geysa Leal Correa pela morte da paciente Aline Heloisa Lima Santos de Oliveira, durante um procedimento estético. A morte ocorreu após uma lipoescultura feita pela médica, em 13 de novembro de 2023, no Centro Médico Icaraí, no centro de São Gonçalo, região metropolitana do Rio.

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A denúncia foi recebida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo, que determinou a suspensão imediata do exercício da medicina pela profissional.

Na denúncia, o MPRJ relata que Geysa Leal Correa perfurou o intestino da vítima em três pontos distintos durante o procedimento. De acordo com as investigações, a paciente apresentou queixas imediatas de dores intensas e falta de ar, mas teve os sintomas minimizados pela médica. Somente no dia seguinte, após o agravamento crítico do quadro, a vítima foi transferida para o Hospital do Coração Samcordis. Aline Heloisa morreu nove dias depois, no dia 22 de novembro, em razão de infecção generalizada.

De acordo com a denúncia, a médica não tem título de especialista em cirurgia plástica e o local onde foi realizado o procedimento não dispunha dos recursos necessários para o pronto atendimento de intercorrências graves. O MPRJ destacou ainda “que a médica denunciada já tinha um histórico marcado por sucessão de tragédias envolvendo suas pacientes - inclusive já tendo sido denunciada por homicídio pelo MPRJ - evidenciando o descaso com a vida humana”.

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Segundo a Promotoria, há pelo menos três casos de óbitos após procedimentos de lipoaspiração e lipoescultura, além de ocorrências que resultaram em deformidades permanentes nas pacientes.

Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Rio (Cremerj) informou que a profissional está regular na instituição. “Até o momento, não foi recebida nenhuma notificação judicial a respeito do caso. O Cremerj reitera que, ao receber, cumprirá qualquer ordem judicial”.

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