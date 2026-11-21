Uma médica de 49 anos foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira, 20, dentro de um hospital na Mooca, zona leste de São Paulo. Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado, ela estava em horário de expediente quando foi encontrada desacordada dentro de uma sala. A morte foi constatada ainda dentro do hospital.

A médica era prestadora de serviço do hospital Salvalus, na Rua Bresser. A unidade disse, em nota, lamentar profundamente o ocorrido e se solidarizar com familiares, amigos e colegas. A identidade da médica não foi divulgada.

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De acordo com a pasta, o caso é investigado como morte suspeita no 8° Distrito Policial (Brás). Os policiais ouviram testemunhas e solicitaram exames ao Instituto Médico-Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística (IC).